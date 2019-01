Drönare kan hjälpa till att se klimatförändringar

Ny teknik ger nya möjligheter och nya användningsområden upptäcks hela tiden. En drönare i kombination med kamera eller radar kan till exempel hjälpa till att kartlägga klimatförändringar.

– Det finns olika delar, man kan titta på glaciärer till exempel. Och grundvattenreserver är ju en enorm utmaning vi står inför med de klimatförändringar som sker, säger Anders Abrahamsson, teknisk chef på Guideline Geo.

Kan användas i lavinfält

Drönare med radar kan också användas till att undersöka till exempel lavinområden eller minfält. Anders Abrahamsson konstaterar att den nya tekniken öppnat upp helt nya möjligheter för de företag som är verksamma i hans bransch.

– Det här med luftburet gör ju att vi kan använda markradar i nya scenarion, i svårtillgängliga eller farliga områden.

”På väg till södra USA”

Abrahamssons företag jobbar med marknära radar och testflög under veckan en ny drönare, som med hjälp av radar kan se under is- eller markytan.

– Den är på väg till södra USA, så den kommer att gå till betydligt varmare klimat. Där kommer den att användas till att se på katastroflösningar efter orkaner, närmare bestämt till att mäta vatten som färdas väldigt fort efter en orkan, säger han.