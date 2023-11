Orsaken till explosionen på Northvolt i Skellefteå utreds: ”Ska inte kunna hända”

– Det här är ett skeende som vi inte kunnat förutse och gör att vår organisation ställs på prov.

Det var vid 22-tiden på lördagen, när ett rutinarbete i en av batterifabriken Northvolts byggnader utfördes, som händelsen inträffade.

Arbetet kallas lokalt för ”waste collector” och handlar om att samla upp skräp från maskinerna som skapar battericeller.

– Det innebär att man har fullständig skyddsutrustning. Men det händer något som inte ska kunna hända. En explosion inträffar med efterföljande brand, säger Mikael Stenmark, huvudskyddsombud.

Produktionen påverkad

Enligt Stenmark inträffade händelsen på övervåningen där golvet är gjort av galler. När sprinklersystemet sattes igång har vatten runnit ned på maskiner på bottenplan, vilket påverkar produktionen i byggnaden.

– Den står still i just den delen av huset. Vi kan inte dra igång förrän vi fått lokalerna under att ha en nivå av säkerhet och hygien, säger Mikael Stenmark.

Batteriföretaget har tillsatt en intern utredning och polis utreder det som ett arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada. Platsen är avspärrad.

I klippet berättar huvudskyddsombudet om stämningen på arbetsplatsen efter olyckan.