Fortsatt kritik mot äldrevården i Malå – anhöriga förtvivlade: ”Farmor fick ligga med kiss och bajs i blöjan”

Redan för ett år sedan larmade anhöriga om att vården vid det särskilda boendet Miklagård var under all kritik. Ingemar Fryklunds 95-årige far bor på Miklagård.

– Det är samma sak nu, Han får inte tillräckligt med vatten, han får ligga och frysa och flera gånger när jag kommit för att hälsa på har han haft stora problem med hörapparaten som är felkopplad och saknar batterier, säger Ingemar Fryklund.

Jennie Granberg som själv är utbildad undersköterska har sin 97-åriga farmor på boendet.

– Det är skrämmande att de inte kan bedriva den grundläggande vården och uppfylla det mest basala som också tydligt ingår i omsorgsplanen. Den personliga hygienen måste skötas och när en olycka händer ska det vara träning och rehabilitering och inte som nu, att man drogar ner de äldre med oerhört potenta morfinpreparat, säger hon.

”Om det stämmer har vi problem”

Händelserna är anmälda till Inspektionen för vård och omsorg.

SVT Nyheter har vid ett flertal gånger sökt chefen för boendet. Socialchefen John Olsson säger att han inte nåtts av uppgifterna kring obytta blöjor och liggsår.

– Jag kan inte kommentera det när jag inte vet någonting om det. Men om det stämmer så har vi ett problem. När det gäller annan kritik så jobbar vi på att åtgärda problemen, säger han.

Hör socialchefen och kommunalrådet om kritiken i videon.