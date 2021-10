Fullt upp på däckverkstäderna efter rapporter om snö

Halkan ställde till det i trafiken under onsdagsmorgonen och flera olyckor inträffade, främst i Skellefteåområdet. Imorgon väntas det snö i delar av länet och det har gjort att folk nu vill byta till vinterdäck.

Fredrik Bång, vd på en däckfirma i Umeå, säger att det är fullbokat tre dagar framåt och att verkstaden endast kan ta emot kunder via drop-in. När vi är på plats är det två timmars väntetid. Även i Lycksele och Vilhelmina har de verkstäder vi pratat med fullt upp.



– Vi har behövt ta in extra personal, folk har sett att det ska bli snö och då vill de byta nu, säger Germund Nilsson som är en av delägarna på en däckfirma i Vilhelmina.



Hör mer om varför alla vill byta däck just nu i klippet.