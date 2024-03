Fyra anhållna i Region Västerbottens muthärva om pensioner

I november förra året polisanmälde Region Västerbotten oegentligheter i kapitalförvaltningen av pensionspengar. Regionen bedömde att de förlorat flera miljoner kronor.

I måndags anhölls den tidigare tjänstemannen som ansvarade för kapitalförvaltningen av pensionsfonder i sin frånvaro för grovt tagande av muta. Han greps sedan under tisdagsmorgonen. Samtidigt har en man, boende i Stockholmsområdet, anhållits misstänkt för grovt givande av muta och två män, även de boende i Stockholm, har anhållits för grov trolöshet mot huvudman.

– Den som tagit emot mutan har missbrukat en särskilt ansvarsfull ställning, det har rört sig om systematiskt mottagande och så är det ju beloppen. Det rör sig om miljonbelopp, säger Arne Fors, åklagare vid riksenheten mot korruption, om varför mutbrotten klassas som grova.

Samtliga förnekar brott

Han vill inte gå närmare in på vad misstankarna om grov trolöshet mot huvudman handlar om.

– Men det är kopplat till regionens förvaltning av pensionspengar, säger Fors.

Alla fyra männen har förnekat brott. De kommer fortsätta att förhöras under onsdagen och torsdagen.

– Vi har väl en ganska bra bild av ärendet på vissa delar, men det är fortfarande jättemycket kvar att göra med att hämta in mer bankinformation, hämta in en del avtal och kontrollera uppgifter som framkommit under förhören, säger Arne Fors.

SVT har varit i kontakt med den tidigare regiontjänstemannens advokat som avböjt att kommentera utredningen i nuläget.