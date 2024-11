Här har tusentals träd blåst omkull vid Norrfjärden: ”Som en krigszon”

Under lördagen hade de flesta strömavbrotten som uppstått efter snöovädret längs Västerbottenskusten åtgärdats. Vid 22-tiden på kvällen var dock runt 600 hushåll i länet fortfarande strömlösa.

"Under natten mot söndagen är fokus för de montörer som är i tjänst felavhjälpning hos de kunder som varit utan ström under längst tid. Det kommer också ske förberedande arbete för att under söndagen kunna byta ut en lina som har rasat", skriver Skellefteå kraft i ett pressmeddelande under kvällen.

Vid samma tidpunkt hade Umeå energi elva pågående avbrott. Flest hushåll som är drabbade fanns fortfarande på Holmön, där man vidtagit vissa åtgärder som ni kan läsa om i det här tidigare inlägget.