Hemresan från fjällen: ”Bilen kanade bakåt i uppförsbacken”

Hemresan från fjällen på årets första dag blev svår för många med isiga vägbanor fyllda av vatten och halkbekämpning som dröjde. Petra och Henrik Börjesson från Vännäsby körde från Borgafjäll vid lunchtid, en resa på 29 mil, som tog dubbelt så lång tid att köra.

Vägar beskrivs som isbanor

Under veckan har bussar ställts in och personbilist har fått avvakta eller kört på vägar som beskrivits som rena isbanor. Under torsdagen fortsatte problemen med bilar som blev stående längs vägarna i inlandet.

Men enligt Peter Jonsson, kommunikatör på Trafikverket, gör entreprenörerna på de olika orterna rätt prioriteringar och det sandas och saltas eftersom.

-Vi vet att det är förrädiskt i Västerbotten, särskilt i inlandet, men vi går ut med den information som behövs, säger presskommunikatören för Trafikverket Peter Jonsson.

Manar till försiktighet

Trafikverket manar till extra försiktighet och uppmanar bilister att planera sin körning. Men att bilvägar stängs helt på grund av halka är, enligt Peter Jonsson, ytterst ovanligt.