Se älgarnas egna bilder – avslöjar måltidsmenyn för forskarna

Under sommaren 2022 satte SLU:s samarbetspartner Norska institutet för naturforskning, NINA, kamerahalsband på tre älgtjurar på den norska ön Vega. Under fem dagar spelade kamerorna in 25 sekunder var tredje minut.

Älgarna i studien fick sin makronäringsenergi (totalt intag av fett, kolhydrater och protein) främst från kolhydrater (74,2 %), följt av protein (13,1 %) och fetter, (12,7 %).

Dieterna dominerades av lövträdsbete som björk och pil (71 %). Videväxter som sälg valdes i hög grad ut och utgjorde 51% av den genomsnittliga dieten.

Källa: SLU