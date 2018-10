Historisk höstvärme väntar i Västerbotten

Under lördagen ska man befinna sig kustnära, i de östra delarna av länet, om man riktigt vill njuta av värmen, enligt SVT:s meteorolog Per Stenborg.

– Dagen kommer förmodligen börja med väldigt mycket dis, dimma och dimmoln. Senare ska det börja lätta, men mot fjälltrakterna är det lite mer osäkert, säger Stenborg.

Det kommer sannolikt inte vara en klarblå himmel, men temperaturerna kommer nå mellan 15-17 grader, eventuellt 18 grader som mest. Det är möjligt att Skellefteåtrakterna kommer få det varmast.

Mer sol och värme under söndag

Under söndagen är solchansen större, fast inåt fjälltrakterna det kan bli skurar av och till.

– Temperaturer mellan 17-18 grader in på de östra delarna. Inte uteslutet att det kan bli så högt som 20 grader och i sådana fall är det första gången det uppmäts i Västerbotten under oktober månad, säger Per Stenborg.

Vill man uppleva denna värme ska man befinna sig någonstans ganska nära kusten, troligtvis på Skellefteå flygplats, gissar meteorolog Per Stenborg.

Det nuvarande värmerekordet för oktober månad i Västerbottens län uppmättes 9 oktober, 1995. Då var det 18,8 grader varmt vid Umeå flygplats.

Sverigerekordet för oktober, 24,5 grader, sattes i Oskarshamn samma dag, alltså 9 oktober -95.