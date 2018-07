Höll på att gå under ifjol – nu är Adak filmfestival tillbaka

2017 var Adak Filmfetsival i kris och Sagabiografens framtid oviss, då den dåvarande styrelsen inte längre orkade driva verksamheten. Men nya krafter har slutit upp och på onsdagen var det premiär för storfilmen ”Mamma Mia! Here we go agaian” i bland annat lilla Adak.

– Vi kände att vi ville kicka igång nystarten för Sagabiografen med en storfilm, säger styrelseledamoten Clara Gustavsson.

– Det känns jätteroligt att festivalen får leva vidare, säger ordförande Jeanette Hallin.

Bara en styrelsemedlem i Adak

Själva festivalen inleds på fredagen och kommer att kretsa runt olika teman, till exempel Torgny Lindgren eller valåret. I den nya styrelsen är det bara Jeanette Hallin som bor i Adak, övriga medlemmar är spridda över Sverige.

– Det som är positivt är att alla har olika bakgrund och kan bidra med olika saker till festivalen, säger Jeanette Hallin.