Mannen har tidigare varit huvudmisstänkt i utredningen och under tiden han satt häktad pekade han ut den nu åtalade 30-åringen. Men när han under eftermiddagen skulle höras, via länk från okänd ort i Sverige, så dök han aldrig upp, vilket folkbladet var först med att rapportera.

Åklagaren har begärt att polis ska hämta huvudvittnet till nästa rättegångstillfälle.