Man åtalas för våldtäkt och kidnappning av kvinna på Vindelns folkhögskola – insatsstyrkan stormade skolan

Händelsen ska ha skett på Vindelns folkhögskola i början av april och rättegången pågår nu i Umeå tingsrätt. Mannen är åtalad för människorov, sexuellt övergrepp och flera våldtäkter.

Både den misstänkte mannen och kvinnan studerar och bor, i varsitt rum mittemot varandra, på skolan. Mannen har tidigare vårdats inom psykiatrin och är dömd för flera övergrepp mot kvinnor.

”Drog in mig i rummet – var hårdhänt”

Mannen misstänks nu för att ha spärrat in kvinnan i sitt rum och tvingat henne att stanna kvar.

– Han drog in mig i rummet. Han var hårdhänt. Jag fattade ingenting. Han tog tag i mina överarmar och drog in mig, säger kvinnan i förhören.

Om det skulle komma in någon annan skulle skära han halsen av henne och hennes hund samt hugga ihjäl och elda upp personer som kom in i rummet, berättar hon vidare under förhören.

Lyckades kalla på hjälp

Mannen ska hållit kvinnan fången i två dygn innan hon lyckades få iväg ett meddelande till sina vänner på skolan och kalla på hjälp.

– Det sista jag minns var att jag sa till dem ”Ring” och sedan lade jag ner telefonen. Hade inte polisen kommit då så vet jag inte vad som hade hänt, säger kvinnan i förhören.

När polisen larmats skickades den regionala insatsstyrkan direkt till Vindeln. Efter att ha brutit dörren till mannens rum kunde de sedan gripa honom i sängen, där även kvinnan befann sig.

Polisen ”säkrade” mannen

En av poliserna berättar: ”Jag och kollega tar oss in och säkrar mannen. Mannen läggs ner på golvet och beläggs med handfängsel”.

Mannen själv nekar till anklagelserna under förhören.

– Jag nekar brott och inga kommentarer. Alla har sin version av sanning.