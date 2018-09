Kommunalrådskampen i Lycksele: ”Vi avvaktar”

I Lycksele är det väldigt jämnt mellan Moderaterna som har 18 procent av rösterna och Kristdemokraterna tätt efter på 17 procent. Under torsdagen kom det fram att det skett en valmiss i kommunen, de sent inkomna förtidsrösterna samt utlandsröster hade skickats till länsstyrelsen utan att föras in i systemet.

– Det blev ett väldigt kort möte då vi väntar in alla röster. Men när det gäller vem som ska bli kommunalråd så är det inte jag som ska avgöra det utan det är väljarna. Största partiet ska få ta kommunalrådsposten, säger Elisabeth Björnsdotter-Rahm (M).

Även Betty-Ann Nilsson (KD) ville vänta in ett färdigt valresultat.

Vem tycker du ska knipa kommunalrådsposten?

– Jag är ju partisk, så jag säger ju Roland Sjögren. Men det är ju väljarna som ska få bestämma vad som blir bäst för Lycksele, säger hon.