Nöjda bärplockare i Fredrika: ”Bästa hjortronsäsongen på 50 år”

– Jag har köpt upp bär sedan jag gick i 9:an, då började jag köpa upp lingon. Det är 50 år sedan, och jag har aldrig varit med om maken. En plockare i Mesele som jag träffade häromdagen hade plockat över 58 kilo hjortron på en dag, säger bäruppköparen Sylve Björkman, när SVT Västerbotten träffar honom i Fredrika.

Enligt honom har väderförhållandena varit idealiska för hjortrontillväxten.

– Det har varit perfekt. Först varmt och sedan lite svalare. Fortsätter det så här kan man plocka hjortron ända tills blåbärssäsongen startar.

Enligt honom snittar hjortronplockarna i Västerbotten just nu på ungefär 26 kilogram per dag och ersättningen ligger runt 50 kronor kilot. Ett normalt år brukar plockarna klara 8 kilogram per dag i snitt.

Många fler utländska plockare

Nästan dubbelt så många utländska medborgare har också fått uppehållstillstånd i år jämfört med i fjol då det fanns fler restriktioner kopplade till pandemin. I år har det varit lättare och alla som kommit till Västerbotten är vaccinerade med en spruta innan de kom hit. Den andra sprutan kan de få här, eller när de kommit hem till Thailand.

Det är arbetsgivarnas efterfrågan som styr hur många som får uppehållstillstånd för bärplockning, och Migrationsverket hade vecka 28 godkänt 5 126 tillstånd.

Lycka för thailändska risbönder

Anchuda Tatiyanantaporn är med plockarna i Fredrikaområdet och kan engelska. Hon hjälper till med invägning och administration och berättar att plockarna är mycket nöjda.

– Det finns gott om hjortron, vädret är bra och de tjänar bra, så de är väldigt lyckliga.

Hon, liksom de andra plockarna i området, kommer från provinsen Chaiyaphum i nordöstra Thailand där de jobbar som risbönder.

Om bärsäsongen ska fortsätta utvecklas bra behövs enligt bärföretagaren Sylve Björkman två saker:

– Regn och sol vill vi ha nu, säger han.

Se mer om den fantastiska hjortronsäsongen i Fredrikaområdet i videon.