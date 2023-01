Nu drar nytt snöoväder in över Västerbotten – meteorologen: Kommer en hel del

Redan under tisdagskvällen drar snöovädret in och det håller i sig under hela onsdagen, ändra fram till småtimmarna på torsdag. Totalt väntas upp emot 20 millimeter nederbörd, vilket motsvarar två decimeter snö. SMHI har utfärdat en gul varning.

– Det kommer att falla en hel del. Minst en decimeter i alla fall, säger Sjöstedt.

Snöfallet kan dock övergå i regn, så det är osäkert hur mycket ren snö som faller.

Trafiken kan påverkas

Snöovädret kan ställa till det rejält i trafiken. I varningen står det att buss, tåg och flygtrafiken kan påverkas. SMHI påpekar också att det handlar om tung blöt snö som ger extra belastning på hustak.

Dessutom väntas det blås rejält i samband med snöfallet – upp emot 13 m/s i byarna. Ovädret kommer att ställa till det i trafiken.

Under torsdagen blir vädret stabilt igen och det väntas hålla i sig över helgen.