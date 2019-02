Nu ska samiska kvarlevor lämnas tillbaka

Totalt handlar det om ett 25-tal individer som ska återbördas till sin ursprungliga viloplats. Det var i samband med en arkeologisk utgrävning på Lyckseles gamla begravningsplats på 1950-talet som de mänskliga kvarlevorna skickades till Historiska museet i Stockholm för undersökning.

Först år 2013 skickades materialet tillbaka till Västerbottens museum och sedan dess har processen kring ett återbördande pågått. Nu blir den så kallade repatrieringen den största i Sveriges historia.

– Det känns jättebra och spännande, men också pirrigt eftersom det är mycket arbete kvar att göra, säger Mikael Jakobsson vid Lycksele sameförening.

Utbildning del av försoningsprocess

Förutom en ceremoni så kommer både Lycksele kommun och Svenska kyrkan att genomföra utbildningsinsatser som en del i en försoningsprocess, bland annat genom seminarier.

Vad är det största misstaget som begåtts i den här historien?

– Det största misstaget var att gå in på en fornlämning, att gå in på en kyrkogård och gräva upp kvarlevorna. Och att det så sent som på 1950-talet ansågs spännande att titta på skallar, säger Mikael Jakobsson.