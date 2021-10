Nu stängs idrottshallarna i Umeå igen – mer arbete krävs med taken

Sex idrottshallar i Umeå kommun har brister i sina takkonstruktioner som måste åtgärdas. Bristerna blev kända när taket på Tarfallahallen i Kiruna rasade den sjunde mars ifjol.

I våras stängdes därför fem av hallarna för att takstolarna skulle förstärkas.

”Verksamheterna blir missnöjda”

Men i samband med det hittades andra brister som nu måste åtgärdas skyndsamt. Ena ishockeyhallen på Nolia och stora ridhuset på Hippologum är redan stängda. Senare är det dags för ishall 2 på Nolia, Umeå energi arena vind, friidrottshallen på Nolia och Sjöfruhallen på Tomtebo att åtgärdas.

– Man förstår ju att verksamheterna blir missnöjda när de inte kan vara i sina hallar och träna som de längtat efter länge, särskilt nu efter uppehållet med covid också, säger Patrik Lindqvist.

– Det kommer att bli ett pusslande för många verksamheter och det är svårt för oss att säga när takarbetet blir av eftersom vi inte vet hur lång tid det tar att åtgärda taken, säger Anders Linder på Umeå fritid.

Träningstider försvinner

För idrottsklubbarna innebär det att många träningstider försvinner. Hockeyklubbarna, som gått från fyra hallar till tre, har fått minska sina träningstider med i snitt 25 procent.

– Alla våra lag som är yngre än juniorer tränar ett pass mindre på is, det är olyckligt men ändå hanterbart. Samtidigt har vi kört ett pass med alternativ träning istället. Barnen vill vara på is men all forskning visar att man mår bra av att träna andra rörelsemönster också, säger Nicklas Fryksten, styrelsemedlem i Tegs SK Hockey och ungdomstränare.

Förhoppningen från hockeyklubbarna är också att kunna träna på uterinkar i vinter och att kommunen ska göra konstisbanan på Ålidhem bokningsbar.