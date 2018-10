Studie testar om lakrits påverkar provsvar

Det finns en misstänke att lakrits kan ge ett falskt högt värde av stresshormonet kortisol vid provtagning för Cushings sjukdom.

Nu ska en ny studie vid Umeå universitet testa om lakrits kan påverka provtagning.

– Deltagarna får inte ha ätit lakrits under fyra veckors tid. Sedan ger vi lakrits under en vecka och ser om vi kan få några resultat, säger Per Dahlqvist forskare och läkare i Umeå.