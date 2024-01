Vytåg ställer in nattåg till Norrland – kan bryta mot avtal

”Skulle inte säga mycket besvärligt väder” – hör SMHI:s meteorolog om högtrycket som drar in över norr i helgen och se hur Vytåg resonerar. Foto: SVT

Tågbolaget Vy ställer in all nattågstrafik från Stockholm till norra Sverige under fredag och lördag på grund av ”kyla och besvärligt väder”. Men enligt meteorologen ska vädret blir fint. Dessutom kan Vy bryta mot avtalet med Trafikverket.