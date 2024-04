Polis larmades efter hot mot Sjöfruskolan i Umeå

Hoten ska ha skrivits på sociala medier redan under söndagskvällen, men på måndagen visade elever dem för mentorer på skolan. På Sjöfruskolan går elever från förskoleklass upp till sjätte klass.

– De kontaktade i sin tur mig och jag ringde polisen. Jag anser att man inte skriver sådant, oavsett om det är på sociala medier eller annat, säger Helena Löfgren.

Olaga hot mot grupp

Polisen var på plats på skolan på Tomtebo under förmiddagen för att bland annat hålla förhör och en anmälan om olaga hot mot grupp har upprättats. Hotet anses dock inte vara skarpt i nuläget.

– Vi gör ingen ytterligare insats då det inte bedöms som seriöst, säger Maria Linné, presstalesperson vid polisen.

Vårdnadshavare har hört av sig

På Sjöfruskolan har man ställt in alla personalmöten under dagen och frilagt elevhälsan för att fler vuxna ska finnas på plats bland eleverna i korridorerna. Skolan har även informerat vårdnadshavare om händelsen via plattformen Unikum.

– Polisen har gjort bedömningen att det inte är någon fara för elever och personal så vi fortsätter som vanligt. Det är några vårdnadshavare som hört av sig till mig för att de vill höra mig säga att det inte finns någon oro, säger Helena Löfgren.

Just nu finns ingen misstänkt gärningsperson.