Disc-SM i Umeå stötte på plötsligt mothugg när tillståndet drogs in. Foto: SVT

Polisen i Umeå drog in tillstånd för SM – en dag innan start

Under torsdagen drog polismyndigheten plötsligt in tillståndet för Disc-SM som skulle hållas i Umeå under helgen. Efter att dialog har förts mellan parterna så kommer SM i Umeå ändå att kunna genomföras, med vissa förändringar.

Disc-SM i Umeå riskerade att inte bli av när polisen plötsligt drog in tillståndet för idrottsevenemanget, en dag innan starten. Under torsdagen fördes en dialog mellan parterna, polismyndigheten och arrangörerna, och man kom fram till en kompromiss. – Det är inte optimalt med förändringar så här sent men alternativet att ställa in SM när alla redan är på plats redo att spela är ett sämre alternativ, skriver Svenska Discgolfförbundet på Facebook. Inga obehöriga på området Skillnaden är att ingen publik överhuvudtaget är tillåten på banan under tävlingen och att man ändrar på tävlingsformat och starttider. – Dialogen med polisen har varit god även om vi så klart är besvikna på att man drog tillbaka tillståndet och tvingar oss till förändringar på så här kort varsel, skriver Svenska Discgolfförbundet på Facebook.

