Polisen i Umeå varnar – uthyrda bostäder kan användas för prostitution

I Umeå och närliggande kommuner finns just nu många annonser ute med hem som hyrs ut under rally-VM i februari. Men för att undvika att bli lurad finns en del att tänka på. Förra året fick polisen in en handfull anmälningar där bostäder användes som bas för människohandel och prostitution.

- Det handlade om enstaka adresser, men det förekom. Fundera därför alltid lite extra och kontrollera hyresgästen noga innan du hyr ut, säger Fredrik Jeppsson.

Fotografera bostaden

Den som bor i hyresrätt eller bostadsrätt behöver ett tillstånd från hyresvärden eller bostadsrättsförening för att få hyra ut i andra hand. Att inventera och dokumentera sin bostad är ett annat tips.

– Fotografera bostaden, plocka undan värdefulla ägodelar och kolla upp vad dina försäkringar täcker vid uthyrning, säger Fredrik Jeppsson.

Hör vad som är allra viktigast att tänka på i klippet och hur du håller koll på din bostad under uthyrningen, i klippet.