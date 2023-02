Regionstyrelsen i Västerbotten säger nej till BB-miljonerna

Förra veckan begärde hälso- och sjukvårdsnämnden 50 miljoner kronor extra för att ta kunna ta in bemanningsföretag till BB i Lycksele. Men under ett extrainsatt möte under måndagen sa regionstyrelsen nej till pengarna.

– Vi lägger en minusbudget. Hälso- och sjukvårdsnämnden måste ta pengarna i sin egen budget, säger Lindqvist (MP).

Istället vill man att hälso- och sjukvårdsnämnden ska söka bidrag från regeringen.

– Vi föreslår och uppmuntrar till det, det finns riktade stadsbidrag att söka, säger Emma Lindvist.

Imorgon ska ärendet tas upp i regionfullmäktige.

”Jättekonstig signal”

Alliansen ville ge 35 miljoner extra till förlossningsvården i länet, varav 13 miljoner i tillskottsbudget för att upphandla BB i Lycksele under år 2023.

– Det blir en jättekonstig signal från den rödgröna majoriteten att man säger att vi ska ha förlossningsverksamhet igång i Lycksele men sedan är man inte beredd att prioritera resurser till det. Man behöver prioritera bort det som inte är kärnverksamhet för att satsa på förlossningsvården och det har vi i Alliansen gjort i de budgetförslag vi lagt det senaste året, säger oppositionsrådet Nicklas Sandström (M).