Joy Tayfor från Umeå är en av dem som valt att bli ambassadör.

– Det är en utbildning en gång i veckan under tio veckor och då får man lite mer insikt i vad blåljusmyndigheterna gör under dagarna. För det finns ju ungdomar som går omkring och säger FTP [Fuck The Police -red.anm], om du förstår vad jag menar.

– Så jag tycker det är bra att vi har MBU, säger Joy Tayfour, MBU-ambassadör.

I klippet ovanför kan du höra om varför Joy Tayfour intresserat sig för blåljuspersonalens jobb