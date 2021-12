Samernas riksförbund: ”Ingen bra ide med ett rally utanför Umeå”

Riksförbundet är dessutom mycket kritiska till informationshanteringen kring rallyt. Enligt förbundsjuristen Jenny Wik Karlsson fick de kontakt med Umeå kommun och Rally Sweden först efter att de själva stött på.

– Vi fick bjuda in oss själva. Och fick ett första möte i maj, juni och det var bara ett informationsmöte. De riktiga diskussionerna kom igång först i augusti, säger Jenny Wik Karlsson förbundsjurist vid Svenska samernas riksförbund.

Enligt henne blir situationen märklig då någon annan ska komma in och utföra något på vinterbetesmarkerna utanför Umeå utan att tillfråga samebyarna. Och även om själva rallyt äger rum under en vecka så pågår störningarna under en längre tid.

– Det är vägar som ska plogas och man testkör. Sen flyttar man inte bara renarna från ett område till ett annat, det styrs mycket av väder och vind vilka områden man nyttjar, säger Jenny Wik Karlsson.

Betraktar rallyt som ett intrång

Nu pågår diskussioner mellan arrangörerna och de fyra berörda samebyarna. Jenny Wik Karlsson vet inte hur det gått så långt. Men generellt så betecknar hon rallyt som ett intrång.

– I den bästa av världar, från vårt och från renens perspektiv, så är ju det bästa om det inte är något rally. Men det är inte så att det inte finns möjlighet till dialog, här handlar det om att hitta lösningarna.