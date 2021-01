Smittskyddsläkare Stephan Stenmark, hälso- och sjukvårdsdirektör Brita Winsa och vaccinationssamordnare Ronny Lestander medverkar vid onsdagens digitala presskonferens.

Se sändningen direkt i klippet.

Via länken här under kan du följa sändningen om du inte tar dig in via vår hemsida.

https://regionvasterbotten.se/play/presskonferens