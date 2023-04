I skidbacken på slalomanläggningen Tjamstan i Malå samlades under lördagen 16 lag för att göra upp i snövolleyboll. En sport där tre personer per lag är på planen under spelets gång och där varje set avgörs vid 15.

Hör tävlingsledaren och två av spelarna vad som egentligen är den stora skillnaden mot att spela på sand, i klippet.