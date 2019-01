Sorseleborna betalar mest i landet för sitt bibliotek

Det är stora skillnader över vad kommunernas bibliotek kostar när man slår ut summan per invånare. I Sorsele är kostnaden högst i landet med 1122 kronor per invånare. Även Åsele och Dorotea hamnar högt bland landets 290 kommuner, då de betalar närmare 900 kronor per invånare.

– Jag är imponerad av våra politiker att de kan upprätthålla budget och satsa vidare på den kulturella delen i Sorsele. Det är en del av livsnerven, säger Pär Röckner som är fritids- och kulturchef i kommunen.

Jämför man bibliotekskostnaderna inom Västerbotten så är skillnaderna stora mellan kommunerna, allra minst betalar Skellefteåborna, där landade notan på 480 kronor per invånare. Kostnaden var betydligt högre i Umeå, där landade kostnaden på 737 kronor per invånare.