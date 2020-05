Villa i Bjurholm eller etta i Umeå – så mycket bostad räcker en dryg miljon till

SVT Nyheter har undersökt bostadsförsäljningar på Hemnet under ett års tid och priset per kvadratmeter i Västerbotten varierar kraftigt beroende på läge och kommun. I Umeå kan man få betala nära 60 000 kronor per kvadratmeter boyta. I Bjurholm räcker det med drygt 6000 kronor per kvadrat.

Läget viktigast för Peter

Peter Molander pluggar till byggnadsingenjör på Umeå universitet. Han kommer från Härnösand och tycker trots priset på sina 19 kvadratmeter att det var värt pengarna.

– Jag hade bott med andra länge och var väldigt intresserad av att köpa eget och ett av kraven var att lägenheten skulle ligga nära skolan. Jag tänker att ju mer universitetet växer ju större efterfrågan blir det på det här bostadsområdet, menar Peter Molander.

Låga priser bra för orten

Drygt fem mil från Umeå ligger Sveriges till folkmängden minsta kommun, Bjurholm. Här köpte Niklas Bergholm och två av hans kompisar en villa på 160 kvadrat med utsikt för en miljon femtiotusen kronor.

– Det är ju bra att priset är lågt här för det håller ju kvar folk på orten och i byarna. Och dessutom om man vill ha fest och bjuda folk som bor långt bort så kan dom ju sova över, säger Niklas Bergholm.

