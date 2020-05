Stort sug efter sommarstugor längs kusten – men få till salu

Det är främst längs kusten i Västerbotten som mäklarna sett att intresset för fritidsbostäder ökat. När få samtidigt väljer att sälja så har priserna i flera fall skenat iväg ordentligt.

En stuga i Ånäset i Robertsfors kommun såldes i början av maj för 800 000 kronor över utgångspriset – en uppgång på över 60 procent visar slutpriser från Hemnet. I Sörmjöle utanför Umeå trissade budare samma vecka upp prislappen med en halv miljon – 56 procent över begärt pris.

Men inte alla har ökat i pris.

– Vissa vi tittat på har stigit över en miljon, andra har inte ens blivit sålda, säger Nina Nyberg som letat stuga i några månader.

Stängda gränser kan ha bidragit

Det kan vara för tidigt att dra slutsatser om vad som ökat stugsuget. Några mäklare uppger att säsongen inte riktigt kommit igång här i norr, men flera tror ändå att de stängda gränserna kan ha gett effekt redan nu.

– Folk är tvungna, vare sig de vill eller inte, att hålla sig till de svenska gränserna. Det tror jag har betydelse, säger Ronald Blomqvist mäklare på Svensk fastighetsförmedling i Umeå.

Fjällen inte lika hett

I Borgafjäll såldes två fritidshus i mitten och slutet av mars utan att priset gick upp. Ett av husen såldes 10 procent under begärt pris, enligt Hemnet. Samma sak i Hemavan/Tärnaby där majoriteten av försäljningarna under mars och april gick för under begärt pris.

– Nu är vi i säsongen där fritidshus ute vid havet är det mest attraktiva, säger Ronald Blomqvist.