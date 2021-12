Studie vid Umeå universitet visar: vaccinets effekt avtar drastiskt efter ett halvår

Västerbottens-Kuriren var först med att uppmärksamma studien som ännu inte är publicerad i en vetenskaplig tidskrift. Studien är skickad till den ansedda tidskriften The Lancet där den just nu är under lupp av andra forskare innan den skulle kunna publiceras.

Forskarna från Umeå universitet som ligger bakom observationsstudien är Peter Nordström, Marcel Ballin och Anna Nordström. De har har byggt studien på samtliga personer som har vaccinerats mot covid-19 i Sverige och sedan dessutom alla personer som har en registrerad smitta av covid-19.

– Huvudresultatet är att vaccineffekterna försvinner och de försvinner ganska dramatiskt efter den effekten man har efter en månad till den effekt man har efter sex månader, säger Peter Nordström, som är professor i geriatrik.

”Skyddet försvinner över tid”

Eftersom den största delen av den svenska befolkningen är vaccinerade med Pfizers vaccin så är det framför allt de siffrorna forskarna har kunnat räkna på.

– Då det ser ut som att skyddet försvinner över tid och när det har gått över ett halvår har vi inte så mycket skydd kvar. Man har nånstans kring 25 procent skydd kvar om man hade över 90 från början, säger Peter Nordström.

Tredje dos minskar smittalen

Enligt Peter Nordström har resultaten från studien gett stöd för det som händer när man nu ger en tredje dos, då smittalen faller.

– Det allra tydligaste exemplet på att det här skulle kunna stämma är från Israel, där man var absolut först ut med att vaccinera hela befolkningen och då lyckades slå ner smittan i princip fullständigt. Men sedan när det hade gått ett halvår så fick de en ny våg som var högre än de tidigare smittvågorna av covid man hade sett. Då gav man snabbt stora delar av befolkningen en tredje dos och så lyckades man slå ner även den vågen.