Sverker Olofsson är besviken och oroad över att Plus läggs ned. Han menar att man i dagens samhälle behöver ett hårdhänt konsumentprogram. Foto: Samuel Pettersson/TT

Sverker Olofsson rasar över att Plus läggs ner: ”Väldigt sorgligt”

Under onsdagen kom beskedet att SVT:s konsumentprogram Plus ska läggas ner.

Sverker Olofsson, som var programledare för Plus i 23 år, är väldigt besviken och menar att dagens samhälle behöver ett hårdhänt konsumentprogram.

– Det är så jävla mycket jag känner. Det är väldigt, väldigt sorligt, säger han.

SVT meddelade igår att man ska utforska nya sätt att göra konsumentjournalistik på, i och med detta läggs Plus ner i sin nuvarande form – vilket upprör Sverker Olofsson. – Samhället har blivit mer och mer komplicerat och cyniskt, därför finns det ett ännu större behov av ett hårdhänt och tydligt konsumentprogram, säger han. Sverker har svårt att förstå varför SVT väljer att lägga ner just Plus och menar att Umeå har en bra och stabil redaktion som man ska vara väldigt rädd om. – För mig är det en gåta. Är man inte nöjd med det nuvarande programmet tycker jag man ska vässa det istället för att lägga ner. Jag skulle bli väldigt besviken om ledningen i Umeå inte för ett helvetes liv över att det här projektet läggs ner. Vad hoppas du få se i ett nytt format av konsumentprogram? – Jag hoppas att man fortsätter lyfta fram människors problem, stora som små. Att de riktigt utsatta människorna, med trasiga lägenheter som blivit blåsta på villareparationer, ska få synas och få hjälp. Men när jag läser det här känns det som de är ute efter något annat. Det kan vara positivt men också väldigt riskabelt, säger Sverker Olofsson. Programschefen Bengt Strömbro säger att konsumentjournalistik ska fortsätta produceras just i Umeå. Och att förändringarna handlar om att ändra form och paketering. Namnet Plus kan vara en del av det nya konsumentpaketet, men det är ännu oklart hur det kommer utformas. Dela Dela

