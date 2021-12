Tåglinje mellan Örnsköldsvik och Umeå blir kvar efter pendlarnas kritik

Det var förra veckan som resenärer upptäckte att tåglinjen inte fanns med i den nya tidtabellen som börjar gälla 13 december.

Enligt Norrtåg berodde det på att de har färre fordon att tillgå under nästa år till följd av en större underhållsinsats och att de inte såg någon annan lösning än att dra in morgonturen under ett års tid.

Nu, efter att resenärerna uttryckt sitt missnöje, kommer dock Norrtåg med ett nytt besked:

– Vi måste fortsatt reducera trafiken under kommande år, så som vi har beskrivit det tidigare. Men just för morgonturen från Örnsköldsvik till Umeå med ankomst runt halv sju så har vi förstått att alternativen inte var tillräckligt bra och har nu lyckats hitta en lösning som innebär att turen kan vara kvar. I ett drömläge hade så klart även de övriga turerna kunna återinsättas men det är inte möjligt, säger Joakim Berg, kommunikationsansvarig på Norrtåg, i ett pressmeddelande.