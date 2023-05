Under fyra dagar kommer tre orienteringstävlingar att ske i Skellefteå. Under torsdagen en deltävling i Swedish League, på fredagen stadssprint och under lördagen och söndagen tiomila.

En som kommit hem till Skellefteå för att tävla i damkavlen på lördag är Thea Wennberg, 21, som tävlar för Umeå OK.

Hur känns det att tävlingen är i skogarna som du sprungit i?

– Supercoolt. Det blir häftigt att se så många orientera i skogen där jag har sprungit hela livet, säger hon.