Trafikverket kräver vite för förseningen av Västra länken

Viteskravet framgår av en skriftväxling mellan Trafikverket och NCC som SVT begärt ut.

Vägbygget blir ett år försenat, enligt Trafikverket. Av skriftväxlingen framgår att parterna är långt ifrån eniga. Trafikverket anser inte att NCC kunnat förklara förseningen på ett rimligt sätt och kräver därför att NCC betalar vite.

Kontraktssumman för entreprenaden över Röbäcksslätten - från Ikea till Klabbölevägen - är nästan 400 miljoner kronor. Vitet är 0,5 procent av kontraktssumman per vecka, alltså två miljoner.

– Det är ju inte säkert att vi tar ut pengarna, det kan bli så om de inte det kommer med rimlig förklaring. Vi för diskussioner och tonen är god, säger Tommy Taftö, projektledare hos Trafikverket.

SVT Nyheter Västerbotten sökte NCC under dagen som via mail gav denna kommentar via sin presschef Amelie Winberg:

– NCC vill gärna bidra med vår syn i diskussionen men får enligt vårt avtal med Trafikverket inte uttala oss om vårt gemensamma projekt.