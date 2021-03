Vänta sju veckor med operation efter covid-19

Studien publicerades den nionde mars i den vetenskapliga tidsskriften Anaesthesia och är ett samarbete inom ramen för COVIDSurg Collaborative och GlobalSurg Collaborative där Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus medverkar.

Artikelns namn:

”Timing of surgery following SARS-CoV-2 infection:

an international prospective cohort study”

Länk till studien