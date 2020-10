Tung trafik dundrar förbi barnfamiljerna i Dalkarlså

Just nu byggs E4 söder om Robertsfors om. Det ska bli mötesfri väg mellan Djäkneboda och Bygdeå. Trafiken från E4:an på väg norrut leds under ombyggnadstiden via den smala och krokiga vägen genom Dalkarlså.

– Ofta när jag står nere vid vägen med min lilla dotter som ska till skolan dundrar lastbilarna förbi med mycket hög fart, säger Love Törngren som bor i södra delen av Dalkarlså med sambon Tora Larsson och två minderåriga barn.

Trafikverket medvetet om obehaget

– Vi fick veta det via ett brev fyra dagar innan det skulle träda i kraft och vi var inte alls förberedda på det. Sen skulle vi vilja ha bättre farthinder och mer fartkameror och sänkt fart till 30 kilometer i timmen, säger Tora Larsson.

Anneli Lindberg som är projektledare vid Trafikverket är medveten om det obehag och det besvär som familjerna längs den omdragna vägen har.

– Vi lovar att följa upp och se till att farthindren finns på plats och att fartkontroller görs så att farten hålls på den nivå som är anvisad. Jag förstår de barnfamiljer och alla andra som bor längs vägen, men vi jobbar så snabbt det går med vägbygget och hoppas att de boende i byn kan hålla ut till nyår då bygget ska vara klart, säger hon.