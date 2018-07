Två rififikupper i Umeå under samma dygn

Under måndagskvällen upptäcktes ett inbrott på Strömpilen. En så kallad rififikupp där gärningspersonerna tar sig in i en byggnad genom taket. Enligt polisen ska inbrottstjuvarna ha sågat sig in via taket med sikte på bankomaten. Det är i nuläget oklart om något tillgripits från bankomaten.

– Det är tidigt att säga om de har lyckats ta sig in eller om de blivit avbrutna, säger Jari Kiemunki, jourhavande förundersökningsledare vid polisen.

Inbrottet på Strömpilen upptäcktes alltså under måndagskvällen och polisen har undersökt brottsplatsen med hjälp av tekniker.

Slog till på Kronoparken

Under natten, vid 03-tiden, kom ett snarlikt larm men den här gången på Kronoparken. Även där ska inbrottstjuvarna ha gått via taket.

– Det är ett ovanligt typ av tillvägagångssätt så utifrån att det är ovanligt och att det händer i närheten av varandra, både gällande tid och rum, kan man inte direkt utesluta att det är samma gärningspersoner som gjort sig skyldiga till båda, säger förundersökningsledare Kiemunki.

I inbrottet på Kronoparken tror inte polisen att tjuvarna ska ha fått något med sig från platsen men en utredning kommer sättas igång under dagen och tekniker kommer finnas på plats för att säkra eventuella spår på brottsplatsen.

”Ovanligt tillvägagångssätt”

I slutet av förra veckan begicks ett inbrottsförsök som även det är snarlikt de två inbrotten i Umeå. Då gick tjuvarna in via taket på en möbelbutik och försökte även där slå till mot en bankomat. Den gången lyckades de inte få med sig något. Polisen ser även där ett samband mellan händelserna.

– Det är samma sak där, det är relativt nära i både tid och rum. Eftersom det är ett relativt ovanligt tillvägagångssätt kan man inte utesluta att det är samma konstellation, säger Kiemunki.

Söker tips

Efter de fräcka inbrottsförsöken vädjar nu polisen om hjälp från allmänheten.

– Om det finns några nattflanörer i området som gjort iakttagelser får de väldigt gärna höra av sig till oss på 114 14, säger Kiemunki.