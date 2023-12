Tvingades köra en miljon liter vatten till fjälls – VA-taxan kan höjas efter vattenläckorna i Borgafjäll

Vattenbristen, främst hos de stugägare med högre belägna fritishus, tvingade kommunen att söka efter orsaken. Då hittade man läckande stopp- och länsventiler hos flera privata stugägare där det rann ut enorma mängder vatten.

– En sådan ventil läcker en simhallsvolym per dygn, säger Thord Dahlberg, ansvarig för gator, vatten och avlopp (GVA).

Notan för vatten: 700 000

Under påsken tvingades kommunen hyra in fordon och köra upp stora mängder vatten, omkring 1 miljon liter, med tankbilar i skytteltrafik till Borgafjäll. Notan landade på omkring 700 000 kronor och kan tvinga upp vattentaxan 2025.

– Eventuellt måste vi göra det för att täcka det här årets underskott. Vi budgeterar en del till underhåll och reparationer, men inte 700 000 kronor.

Hittat fler läckor

Efter påskens läckor har man fortsatt att felsöka och hittat många fler läckor, både hos privata stugägare, men även i de kommunala ledningarna.

– Vi har hittat 5-6 nya läckor vid fritidshus, men även en större läcka i ledningen som går under Korpån. Där läcker det ut en 100-150 kubikmeter per dygn.

Vattenledningen under Korpån kommer att bytas ut nu under vintern. Men eftersom det finns dubbla rör ska ingen behöva vara utan vatten under tiden arbetet pågår.