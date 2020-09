Umeåborna vågar sig ut på gatorna trots ökad smittspridning

Under fredagen har det varit mycket rörelse på stan när klimatdemonstranter och lunchbesökare intog centrala Umeå.

Både klimatorganisationen Fridays for Future och UmePride hade manifestationer på fredagen och under helgen. Pride löste coronarestriktionerna genom att ha ett digitalt evenemang medan Fridays for Future ställde upp sina åhörare i rader med behörigt avstånd till varandra.

Klimatdemonstration i Umeå fredagen den 25 september 2020. Åhörarna uppmanades att stå vid utplacerade stenar för att sprida ut sig, på grund av covid-19. Foto: Tommy Forsgren / SVT

Kulturevenemang för begränsad publik

Under veckan anordnas också konserter på Rådhustorget, men bara för 50 besökare, i ett avskilt tält.

– Till stor del är det för artisterna själva, så att de får tillbaka sin live-scen, alla biljettintäkter går oavkortat till artisterna, säger Martin Lindfors, centrumledare på Visit Umeå.

Om coronarestriktionerna och hur det har påverkat kulturbranschen säger Martin Lindfors:

– Det är en knivsudd som man går på, speciellt nu när smittspridningen har ökat men jag förstår frustrationen hos kulturarrangörer när man kan uppleva att det är lite olika tolkningar av regler.

Se mer från demonstrationen och intervjun i klippet ovan.