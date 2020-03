Västerbotten höjer beredskapen inför coronaviruset

Förutom i Umeå kan provtagning för misstänkta fall av coronaviruset nu också genomföras vid sjukhusen i Skellefteå och Lycksele. Totalt är det 30 personer som testats för coronaviruset i Västerbotten men ännu är ingen konstaterad smittad.

Ingen provtagning genomfördes under lördagen och om provtagning görs under söndagen kommer svar först under måndagen.

Under söndagen väntas sportlovsfirare komma med flyg till både Umeå och Skellefteå där det finns information på digitala skärmar och där de som känner symtom uppmanas att ta kontakt med 1177 för vidare guidning.

– Vi har ingen kontroll av personer direkt ute på flygplatserna och vi vill heller inte att man vänder sig direkt till akutmotagningen eller någon hälsocentral utan vi uppmanar folk att ta kontakt med 1177 om man känner symtom och har vi höjt beredskapen för ökad provtagning nu i veckan, säger Therese Thunberg.