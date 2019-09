200 personer har anmält intresse för de omhändertagna hundarna

– Nu behöver vi inga fler, säger Sara Sundin på Länsstyrelsen i Gävleborg.

Nyheten om de 75 omhändertagna hundarna har väckt både ilska och medlidande. Intresseanmälningarna för att ta hand om de utsatta hundarna har strömmat in, via sociala medier, e-post och per telefon.

Så går urvalet till

Nu bedömer Länsstyrelsen att behovet är täckt.

– Vi väljer ut de intresserade utifrån när de inkom med intresseanmälan, om de angivit några specifika möjligheter att ta emot en viss typ av hund samt eventuella övriga praktiska förutsättningar, säger Sara Sundin.

Veterinärbesiktning pågår

Hur många hundar som blir aktuella för omplacering är oklart. Veterinärbesiktning pågår fortfarande. En handfull hundar har bedömts vara i så dåligt skick att de avlivats.

Innan Länsstyrelsen säljer, eller överlåter ett djur görs en bedömning av värdet på djuret.

En av de numera omhändertagna hundarna Foto: Polisen

Alla som anmält intresse för att ta hand om någon av hundarna kommer att få återkoppling, meddelar Länsstyrelsen.

Beslut tidigast nästa vecka

Hundarna är för närvarande placerade på djurhem och de som är i behov av veterinärvård får det.

Beslut om vad som ska hända med hundarna kommer tidigast att fattas nästa vecka. Enligt förvaltningslagen ska berörda parter i ett ärende ha möjlighet att yttra sig.