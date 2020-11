Ny hälsocentral i Själevad

Hälsocentralen i Själevad byggdes redan på 30-talet. Då som äldreboende men i modern tid har alltså hälsocentralen inrymts i byggnaden. I två år har det projekterats för en ny hälsocentral och när regionfullmäktige under onsdagen klubbade igenom vårdsatsningarna i Örnsköldsvik stod det också klart att det blir en ny, modern hälsocentral i Själevad.

Nybygge enda alternativet

Jan Ehlin har jobbat här till och från sedan 1996 och har varit med under förprojekteringen av den nya hälsocentralen. Han förklarar behovet av att bygga nytt.

– Det här är en charmig lokal men någonstans går charmen över till någon grad av förfall som gör att det blir svårjobbat. Det blir inte helt hygieniskt heller alla gånger. Delar av huset går inte att reparera. Det enda alternativet är att bygga helt nytt.

Hemsökt hälsocentral?

Gamla byggnader brukar har sina egenheter. Så är det också med den här menar Jan och berättar hur det är att jobba sent i lokalerna.

– Man jobbar gärna inte sent. Det knäpper och far i huset och vi brukar nämna vid namn det som rör sig här inne sent på kvällarna. Så man går gärna hem när det blir mörkt.

Det är inget ni vill ha med er till den nya hälsocentralen?

– Jo, det har inte varit några problem. Det har bara varit lite spännande.