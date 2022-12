Ansträngt läge hos länets sjukhus under jul – ”Stora oron är att vår personal ska bli sjuka”

På Sundsvalls sjukhus kommer vårdplatserna minska under julen då bemanningen är svår att lösa. Och just nu är oron att personalen ska bli sjuka.

– Vi har förberett oss och just nu är läget att vi har bra med vårdplatser förutom julafton, där jobbar vi febrilt med att försöka lösa de på ett bättre sätt säger Carolina Herlin, områdesdirektör för länssjukvårdsområde somatik.