Bilderna från tortyrkammaren – mitt i bostadsområdet

Här nere i källarutrymmet misshandlades 16-åringen svårt av ett helt gäng jämnåriga under ett utdraget förlopp. Foto: Polisen

Den 16-årige pojken hölls fången i ett rum i källaren till ett hyreshus mitt i ett bostadsområde i Sundsvall – där han misshandlades under tortyrliknande former under en timmes tid av minst fem – enligt pojken ännu fler – personer.

– Det har varit ett mycket utdraget förlopp. Han får nog både fysiska och psykiska men av det här, säger målsägarbiträdet Staffan Blyberg – hör honom här och se bilderna från brottsplatsen.