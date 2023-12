Bill Gates miljardsatsar på grönt bränsle i Örnsköldsvik

Danska Ørsted, som är partner med Bill Gates-grundade Breakthrough Energy Catalyst, skriver i ett pressmeddelande att den amerikanske miljardären Bill Gates kommer att göra en miljardinvestering i Örnsköldsviks Flagship One.

– Bill Gates investerar 204 miljoner Euro i ett par projekt och ett av dem är Flagship one, säger Sebastian Hald Buhl, Sverigechef på Ørsted.

Finansieringen syftar till att möjliggöra långsiktiga leveransavtal för Flagship One, vilket ska skapa en ny modell där sjöfartsindustrin kan köpa gröna bränslen för framtiden.

Färdigbyggt under 2025

Flagship One håller just nu på att byggas i Örnsköldsvik och förväntas, när det är färdigbyggt, att producera upp till 55 000 ton e-metanol per år, vilket skulle göra det till Europas största anläggning för produktion av grön bränsle.

Texten uppdateras