Så här såg det ut vid Brattsjö där det började brinna okontrollerat under onsdagen. Foto: Mikael Edin

Brattsjö överlämnat till markägaren

Branden i Brattsjö i Örnsköldsviks kommun har under en dryg vecka varit länets största. Men under måndagen kunde räddningstjänsten till slut lämna över ansvaret till markägarna. Branden är under kontroll.