Krisen förvärras för Kubals ryska ägare

President Trump har drivit fram åtgärderna och det är framförallt de s k oligarkerna, den ryska finanseliten i kretsen kring president Putin han vill åt.

Sanktionerna har hittills har slagit stenhårt mot Kubals ägare: börskursen för Rusal har närmaste kollapsat och företaget beskrivs som ”avskuret från omvärlden”.

Helt stoppade på internationell metallbörs

På den Internationella metallbörsen London är Rusal numera helt portade och det sker ingen handel alls med produkter från av Rusalsfären.

– Kunderna är helt enkelt rädda för att bli straffade av amerikanska företag i slutändan, säger Martin Jonsson, råvaruexpert på Handelsbanken.

SVT: vad får det för konsekvenser Kubal som ägs av Rusal?

– Rimligen är även Kubal också helt avskurna från omvärlden, hur länge det kommer att vara så är det ingen som vet i dagsläget, säger Jonsson.

Stöktigt på världsmarknaden – och prisrally

SVT: Nu har Kubal tvingats att stoppa alla leveranser – hur länge kan man hålla ut?

– Inte speciellt länge om jag får gissa, de flesta bolag är ju beroende att få betalt.

SVT: Vilka har hittills de mest påtagliga effekterna varit för Rusal sedan sanktionerna inleddes?

– Det mest uppenbara är aktiekursen har halverats den senaste veckan, och det är ju väldigt dramatiskt, säger Martin Jonsson.

Vi sett dramatiska reaktioner den internationella marknaden, och även om det inte uppstått någon akut brist så har det blivit som en ”häxjakt”, en rädsla på marknaden, menar han.

Världsmarknadspriset på aluminum, en annars mycket stabil marknad, har följaktligen skjutit i höjden.

Upp 16 procent de senaste dagarna.

Rusal har 13 procent av världsmarknaden är näst störst i världen på aluminium och strax under 15 procent av Rusals produktion säljs på den amerikanska marknaden. Där det nu är tvärstängt för den ryske jätten.

Kubal i Sundsvall är Rusals enda aluminiumsmältverk innanför EU:s gränser och producerar 134 000 ton aluminium årligen.

”Rusal riktigt illa ute”

– Jag tror att digniteten av krisen för Rusal har gått upp för många, det ser inte ut att se finnas någon ”quickfix” för det här.

– Det är en situation marknaden kommer att få leva med under ett antal månader, tror Martin Jonsson.

SVT: Hur påverkar detta Rusal på längre sikt?

– Rusal är riktigt illa ute just nu, de amerikanska sanktionerna är oerhört effektiva, de skär effektivt av Rusal från omvärlden både finansiellt och när det gäller leveranser – och därmed intäkter.

Ryska staten måste gripa in

SVT: Klarar Rusal att vara under så hård press under en länge tid?

– Det beror på om ryska staten är beredda att stödja bolaget under en längre tid. Det hänger också på om ryska staten upplever att man kommer någonstans i förhandlingarna.

Den ryske premiärministern Dmitri Medvedev har i en intervju med tidningen Financial Times sagt att den ryska staten kan gå in med stödåtgärder, men att det inte finns några planer på att ta över Rusal.

Månader innan sanktionerna hävs

SVT: Var kommer det att sluta?

– Jag tror att det här är ytterligare ett förhandlingstrick av Trump, han vill tvinga Ryssland till eftergifter, menar Martin Jonsson.

– I slutändan kan han komma att häva sanktionerna när han fått det han vill ha i utbyte.

SVT: När kan sanktionerna hävas, tror du?

– Det kan ligga flera månader framåt, kanske flera kvartal, tror Jansson.