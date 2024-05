Kritisk EU-politiker stoppades av ryskägda Kubal – släpptes inte in på fabriken i Sundsvall

Hit men inte längre – rikdagsmannen Martin Ådahl (C) och EU-parlamentarikern Emma Wiesner (C) fick stanna vid fabriksgrinden vid aluminiumsmältverket. Kubal ställde plötsligt in det planerade besöket. – Absurt att jag som förtroendevald EU-politiker inte får komma in på en fabrik i Sverige, säger Wiesner. Foto: Per-Erik Ström