Dahlén om den potentiella flytten till Timrå

Det har varit tal om flytten från NHL-laget San José till Timrå IK i månader och förhandlingarna drar ut på tiden. Men det verkar som om Timrå är nära att fullborda det som kan kallas för Hockeyallsvenskas bästa värvning.

– Man måste börja om ibland och jag hoppas att vi kan få till den här dealen så Jonathan kan få en bra start och komma tillbaka till där han var för ett par år sedan och bygga vidare därifrån. På sikt kommer han också att bli en annan spelare, säger Fredrik Andersson, tränare i Timrå IK.

Svår att acklimatisera sig

Dahlén tillhör emellertid för tillfället fortfarande NHL-laget San José Sharks som han blev trejdad till från Vancouver Canucks i vintras. Enligt uppgifter ska dock Dahlén haft svårt att acklimatisera till spelet i AHL.

– Det är ju mycket kvar av karriären, jag är ju 21 år men det finns många som verkar vilja att jag ska summera min karriär, som om jag ska lägga av. Men jag är 21 och har ju förhoppningsvis 14-15 år kvar av min karriär, säger Jonathan Dahlén.

Tränat med Timrå

Dahlén har under sommaren tränat en del med Timrå IK, dock är det inte någonting som är unikt för just honom. Det gör nämligen de flesta utlandsproffsen som är hemma i Sundsvallsområdet under sommaren.

– Det jag vill göra nu är att invänta vad de olika lagen säger och ta ett beslut med dem, säger Jonathan Dahlén.